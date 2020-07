Di Biagio: «Ci siamo fatti gol da soli. Futuro? Non ho ancora parlato con Mattioli» (Di giovedì 23 luglio 2020) Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta subita dalla SPAL contro la Roma. Le sue parole Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta della SPAL contro la Roma. Queste le sue parole. MATCH – «Non siamo mentalmente spenti. Nel primo tempo siamo stati in partita. Abbiamo giocato un calcio propositivo, poi logicamente quando vai in svantaggio tutto diventa difficile. Si tratta comunque di un risultato molto severo. Ci siamo fatti dei gol da soli e questo lo paghi caro. Qualcosa da recriminare alla società? Assolutamente no. Tutti abbiamo delle responsabilità che iniziano da luglio scorso, come già detto». Futuro – ... Leggi su calcionews24

siamo_la_Roma : ??? Le parole di #DiBiagio dopo #SpalRoma ?? Deluso il tecnico degli estensi ?? 'Ci siamo fatti gol da soli, ci man… - Mediagol : #SPAL-#Roma, #DiBiagio: “Non siamo mentalmente spenti. Futuro? Ecco cosa penso” - sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'Partiti bene, ma ci siamo fatti gol da soli...': Il tecnico estense: 'Non ho nulla da recriminar… - romanewseu : #SPAL, #DiBiagio: “Nel primo tempo siamo stati in partita, c’era un rigore per noi” #ASRoma #SPALRoma #SerieA… - VoceGiallorossa : ?? Le parole del tecnico della @spalferrara #DiBiagio: 'Si tratta di un risultato severo, ci siamo fatti dei gol da… -