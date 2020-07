Calabria, Fratelli D’Italia e quel consigliere della locride “inguaiato” dal cugino (Di lunedì 20 luglio 2020) Che Fratelli D’Italia in Calabria navighi in pessime acque è ormai fatto arcinoto, come altrettanto di dominio pubblico risulta la netta presa di distanza della leader Giorgia Meloni dai candidati di partito proposti dal Pollino allo Stretto. Troppi i problemi, anche dopo l’estromissione del delegato alle liste elettorali per le elezioni regionali Edmondo Cirielli e il “lascito” del Partito regionale in mano all’unica deputata eletta nel 2018, Wanda Ferro. Dimissioni a pioggia Tra tutte, la provincia di Reggio Calabria è quella considerata più scottante in quanto è lì che è emerso più di un “incidente di percorso” nel radicamento del Partito con gli arresti eccellenti dell’ex candidato in pectore di Reggio ... Leggi su tpi

Che Fratelli D’Italia in Calabria navighi in pessime acque è ormai fatto arcinoto, come altrettanto di dominio pubblico risulta la netta presa di distanza della leader Giorgia Meloni dai candidati di ...

Estorsione al mercato ortofrutticolo, due condanne

Il tribunale di Firenze ha inflitto una pena a 11 anni e due mesi di reclusione a un 59enne di Reggio Calabria, e di 9 anni a un 46enne ... riguardi di una ditta fallita di proprietà di due fratelli ...

