Il coraggio di Aurora Ramazzotti: non nasconde più i segni sul viso (Di domenica 19 luglio 2020) Aurora Ramazzotti ha postato con molto coraggio una foto particolare, dove mostra dei particolari segno sul viso: ecco cosa è successo. Aurora Ramazzotti, Fonte foto: Instagram (@therealAuroragram)Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram una foto decisamente fuori da canoni, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha colpito molto con il suo scatto e in particolar modo con le sue parole. Durante le sue vacanze con il fidanzato Goffredo Cerza ha voluto condividere con i suoi follower il suo momento di coraggio social, ecco quindi cosa è successo e le reazioni dei suoi follower. Aurora Ramazzotti, atto di coraggio Fonte: ... Leggi su chenews

