I 4 nodi da sciogliere per il Recovery fund, Merkel pessimista su un accordo" (Di domenica 19 luglio 2020) Non è bastato un taglio di 50 miliardi, né sono stati sufficienti le rassicurazioni sui 'rebate', ossia degli 'sconti' personalizzati sui contributi al bilancio europeo, e sul meccanismo che lega ... Leggi su europa.today

PaoloCaminiti1 : Guarda cosa ho condiviso: I 4 nodi da sciogliere per il Recovery fund, Merkel pessimista su un accordo @MIUI| - amorsisulcuore : RT @del_pensiero: I nodi esistono. E poi anche la pigrizia o la saggezza di non volerli sciogliere più . - Lalla_g_k : RT @del_pensiero: I nodi esistono. E poi anche la pigrizia o la saggezza di non volerli sciogliere più . - EmanuelaRossin5 : Difficile trattativa al #consiglioUE nodi da sciogliere mai affrontati prima così apertamente, come dumping fiscal… - EmanuelaRossin5 : Difgicile trattativa al #consiglioUE sul tavolo nodi da sciogliere mai affrontati prima così apertamente, come dum… -

Ultime Notizie dalla rete : nodi sciogliere Rientro a scuola a settembre 2020, tutti i nodi ancora da sciogliere Corriere della Sera Recovery Fund, braccio di ferro a Bruxelles: l’Olanda non cede sugli aiuti. Merkel: Giornata decisiva

Dunque, i nodi da sciogliere sono ancora moltissimi, a partire – come noto – dalla quantità dei sussidi fino ai meccanismi di controllo del Recovery Fund. A mettere i bastoni tra le ruote continuano a ...

Recovery Fund, Italia in difficoltà: è scontro sull'entità dei sussidi. Conte: «Europa sotto ricatto»

«L'Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali». Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund. È braccio di ferro al vertice europ ...

Dunque, i nodi da sciogliere sono ancora moltissimi, a partire – come noto – dalla quantità dei sussidi fino ai meccanismi di controllo del Recovery Fund. A mettere i bastoni tra le ruote continuano a ...«L'Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali». Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery fund. È braccio di ferro al vertice europ ...