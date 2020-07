Canale della Lega, Lotito ha un progetto in partner col Wanda Group (Di domenica 19 luglio 2020) Si preannuncia una nuova battaglia in Serie A sul tema dei diritti tv, che questa volta potrebbe vedere di fronte i presidenti di Lazio e Napoli, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Mentre il presidente del Napoli De Laurentiis punta alla creazione di una Canale della Lega con i fondi in prestito dalle banche o dai fondi d’investimento il presidente della Lazio Lotito porta avanti la sua idea di creare un Canale con un partner. Una mossa che evidenzia la spaccatura tra Dal Pino e il numero uno della Lazio, fino a qualche mese fa molto uniti. Lotito ha sondato Fortress, ma ha anche l’opzione Legata al Wanda Group, che ha come intermediario Bogarelli. Oltre a ... Leggi su ilnapolista

