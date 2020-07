Stranger Things: gli ideatori accusati di plagio (Di sabato 18 luglio 2020) I creatori di Stranger Things sono stati accusati di plagio. A quanto pare, avrebbero preso l’idea dalla sceneggiatura di Totem. LEGGI ANCHE: Stranger Things: la quarta stagione in sospeso Stranger Things: gli ideatori accusati di plagio Netflix e i creatori di Stranger Things sono stati accusati di plagio dalla Irish Rover Entertainment. Afferma che i creatori hanno rubato l’idea di un altro progetto. Secondo quanto riportato dai siti Digital Spy e The Wrap, Stranger Things avrebbe rubato diversi elementi da una sceneggiatura scritta da Jeffrey Kennedy e intitolata Totem. Tra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

annina_shine : RT @harryiisabread: non potete dirmi che non è una fusione tra steve e billy di stranger things sto male - giorgiaaasss : RT @harryiisabread: non potete dirmi che non è una fusione tra steve e billy di stranger things sto male - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things: un’altra accusa di plagio nei confronti dei creatori e di Netflix - enricofrasca3 : RT @oppomobileit: Avventurati nel Sottosopra. Scopri i nuovi OPPO Find X2 Pro, Find X2 Neo e Find X2 Lite e guarda 'Stranger Things' su Net… - zazoomblog : Stranger Things: un’altra accusa di plagio nei confronti dei creatori e di Netflix - #Stranger #Things: #un’altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things Stranger Things, rinnovata anche per una quinta stagione? Libero Tecnologia Stranger Things, rinnovata anche per una quinta stagione?

Stranger Things, la serie Netflix verso una quinta stagione: l’indiscrezione arriva da uno degli attori della serie TV. Ecco quello che sappiamo Rumors di una quinta stagione per Stranger Things ...

Stranger Things: un’altra accusa di plagio nei confronti dei creatori e di Netflix

I creatori di Stranger Things e la piattaforma di streaming Netflix sono stati accusati ancora una volta di plagio. Questa volta a fare causa agli autori e alla società californiana è la Irish ...

Stranger Things, la serie Netflix verso una quinta stagione: l’indiscrezione arriva da uno degli attori della serie TV. Ecco quello che sappiamo Rumors di una quinta stagione per Stranger Things ...I creatori di Stranger Things e la piattaforma di streaming Netflix sono stati accusati ancora una volta di plagio. Questa volta a fare causa agli autori e alla società californiana è la Irish ...