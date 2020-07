Gasperini: "Champions possibile. La Roma non può vincerle tutte" (Di sabato 18 luglio 2020) VERONA - "Non è un'occasione persa. Possiamo arrivare in Champions , ci manca un punto e non sappiamo se la Roma le vincerà tutte" . Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha parlato così ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Scudetto? Eccesivo parlarne, ma la Champions è blindata' - Sportmediaset - infoitsport : Gasperini: '-1 alla Champions. Ci manca Ilicic, peccato i punti persi nel girone di andata' - PSG24hours : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, #Gasperini: 'Scudetto? Eccessivo parlarne, ma la #Champions è blindata'. ?? - foxyvol : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, #Gasperini: 'Scudetto? Eccessivo parlarne, ma la #Champions è blindata'. ?? - Fantacalcio : Gasperini: '-1 alla Champions. Ci manca Ilicic, peccato i punti persi nel girone di andata' -