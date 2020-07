Kate Middleton e William, la profezia dell’indovina: “Incontrerai un uomo che…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Credete nelle coincidenze? Se la risposta è no, potreste ricredervi leggendo l’aneddoto che riguarda Kate Middleton e il principe William. Sembra che i due fossero destinati a stare insieme, o per lo meno così avrebbe detto loro una cartomante. Il futuro re di Inghilterra, dunque, sarebbe stato nel destino della Middleton da sempre e sembrerebbe che lei lo abbia scoperto quando era ancora una bambina. Ecco tutti i dettagli del gossip che sta facendo il giro del mondo tramite un video. Kate Middleton: come ha scoperto che avrebbe sposato William Circola su Youtube una clip che ha subito fatto il giro del mondo dal momento che è incredibile da credersi. Nel video, infatti, si ... Leggi su velvetgossip

pinkspacedude : Un tizio di Royal Pains ha fatto una specie di fotomontaggio tema matrimonio alla sua ragazza e ha detto “ti ho mes… - ShiningAntares_ : Perché non potevo nascere Kate Middleton? Lei è la prova vivente che essere alte 1.75 m non equivale necessariament… - wishfulssinful : Beatrice ci ha privati dell'outfit di Kate Middleton e non verrà perdonata per questo. - infoitcultura : Kate Middleton: scopriamo insieme i suoi 8 brand sostenibili preferiti - infoitcultura : E se il vestito più versatile dell'estate fosse proprio questo chemisier a pois di Kate Middleton? -