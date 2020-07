Cristina Parodi e Giorgio Gori, la verità dopo mesi: “Lui tornava a casa con…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ad ottobre Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggeranno le nozze d’argento. I due si sono sposati nel 1995 a Carpeneto ed hanno avuto tre figli: Benedetta nel 1996, Alessandro nel 1997 e Angelica nel 2001. Per l’occasione Cristina ha parlato del loro legame a Chi; ecco cosa ha dichiarato. Cristina Parodi e Giorgio Gori, la verità dopo mesi: “Abbiamo attraversato la tempesta” Un amore, quello tra Cristina Parodi e Giorgio Gori che dura da 25 anni ma che negli ultimi mesi è stato messo a dura prova dall’emergenza sanitaria. Durante il lockdown infatti Gori, in ... Leggi su velvetgossip

Il 1 ottobre la coppia festeggerà le nozze d’argento e a tal proposito la giornalista ha confessato: “Che siano già 25 anni io me ne rendo conto quando vedo i nostri ragazzi – ha raccontato la Parodi- ...Cristina Parodi racconta il suo amore per Giorgio Gori con cui festeggerà il prossimo 1 ottobre 25 anni di matrimonio. Un legame, quello fra il politico e la giornalista, che ha resistito a gossip e c ...