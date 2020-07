Voli, nuove linee guida: da oggi tornano i trolley in cabina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Voli, nuove linee guida: da oggi tornano i trolley in cabina. Con le nuove misure i passeggeri potranno portare a bordo il proprio bagaglio a mano, cosa vietata lo scorso 26 giugno Un passo indietro sul tema dei bagagli aerei. Lo scorso 26 giugno erano stati vietati da parte delle compagnie aeree i trolley a … L'articolo Voli, nuove linee guida: da oggi tornano i trolley in cabina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Iolanda07658172 : È tutto da ridere se non fosse tragico - httclub1 : RT @federturismo: Coronavirus, discoteche ancora chiuse e stretta sui voli: le nuove misure fino al 31 luglio - Il Sole 24 ORE . https://t.… - federturismo : Coronavirus, discoteche ancora chiuse e stretta sui voli: le nuove misure fino al 31 luglio - Il Sole 24 ORE . - CinziaMontelli : Ho l'impressione che potremmo presto leggere #Usa in elenco. Il #turismo non può che soffrirne, ma va tutelata la… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: AIR DOLOMITI | Da Verona a Berlino e Düsseldorf: da fine luglio le due nuove destinazioni in Germania Leggi la notizia… -