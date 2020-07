Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Si gioca alle 19:30 di mercoledì 15 luglio nella cornice dello Stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Go oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sampdoria – Pochi dubbi per Ranieri pronto a confermare il 4-4-1-1 con Bonazzoli alle spalle di Quagliarella. Gabbiadini dovrebbe partire dalla panchina. Cagliari – Out Oliva, Pavoletti e Pellegrini, ma anche Nainggolan. Ionita a sostituirlo a centrocampo. In attacco Zenga conferma Joao Pedro e Simeone. Le Probabili formazioni Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, ... Leggi su sportface

Dalla_SerieA : Diretta Inter-Torino ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - calciodangolo_ : ? Il derby lombardo #AtalantaBrescia è l'anticipo della 33^ giornata di #SerieA. Tutte le info sulla partita ?? - Angolo_Atalanta : ? Il derby lombardo #AtalantaBrescia è l'anticipo della 33^ giornata di #SerieA. Tutte le info sulla partita ?? - infoitsport : Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla. Il paradosso di Conte: se vince sale al secondo posto - infoitsport : Serie A | 32° giornata: Inter-Torino. Probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 32^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Manchester United-Southampton, Premier League: probabili formazioni

Lunedì 13 luglio alle ore 21:00 Manchester United-Southampton. I padroni di casa lottano per un posto in zona Champions League, i Saints per migliorare la posizione in classifica. La squadra di ...

Hesgoal Inter Torino streaming gratis: come vedere la gara in diretta LIVE

Inter-Torino match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A: info gara, probabili formazioni, come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis Questa sera alle 21.45 si chiuderà la ...

Lunedì 13 luglio alle ore 21:00 Manchester United-Southampton. I padroni di casa lottano per un posto in zona Champions League, i Saints per migliorare la posizione in classifica. La squadra di ...Inter-Torino match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A: info gara, probabili formazioni, come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis Questa sera alle 21.45 si chiuderà la ...