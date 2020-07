Pagelle Inter-Torino 3-1: voti, tabellino Serie A 2019/2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i gol di Inter-Torino match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro i ragazzi di Antonio Conte tornano alla vittoria e si prendono il secondo posto in classifica vincendo per 3-1: nel primo tempo il gol di Belotti illude il Toro, nella ripresa i nerazzurri si scatenano ed in quindici minuti confezionano tre gol. Inter (3-5-2): Handanovic 5; Godin 6.5 (31′ Skriniar 6), De Vrij 6, Bastoni 6; D’Ambrosio 6 (26′ st Candreva 5.5), Borja Valero 6, Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Young 6.5 (26′ st Biraghi 6); Sanchez 7, Lautaro Martinez 6.5 (39′ st Eriksen sv). In panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Agoume, ... Leggi su sportface

