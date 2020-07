Il pacchetto no-logo fa crollare le vendite del tabacco in Gran Bretagna: 20 milioni di sigarette in meno al mese (Di lunedì 13 luglio 2020) Senza il packaging, le sigarette si vendono molto meno . In Gran Bretagna la politica di mettere in commercio le bionde no-logo ha provocato un vero e proprio crollo delle vendite: 20 milioni in meno ... Leggi su tgcom24.mediaset

Senza il packaging, le sigarette si vendono molto meno. In Gran Bretagna la politica di mettere in commercio le bionde no-logo ha provocato un vero e proprio crollo delle vendite: 20 milioni in meno ...

Senza il packaging, le sigarette si vendono molto meno. In Gran Bretagna la politica di mettere in commercio le bionde no-logo ha provocato un vero e proprio crollo delle vendite: 20 milioni in meno ...