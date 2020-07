Genoa, Pinamonti: «La Spal non ci regalerà niente» (Di domenica 12 luglio 2020) Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato nel pre partita del match contro la Spal Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato nel pre partita del match contro la Spal ai microfoni di Dazn. «Il rischio è pensare che sia una partita scontata. La Spal vorrà chiudere il campionato nel migliore dei modi, quindi noi dovremmo andare in campo dando il massimo per portare a casa il risultato e senza pensare che loro ci regalino qualcosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FORMAZIONI Genoa Spal : Pinamonti con Pandev e Iago Falque. Floccari titolare Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Genoa Spal Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa - Spal , match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020.

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Ecco gli schieramenti ufficiali di - , match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. ... FORMAZIONI Genoa Spal : Pinamonti con Pandev e Iago Falque Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Genoa Spal Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa - Spal , match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. Genoa ...

Probabili formazioni 32^ giornata : Napoli-Milan - Pioli conferma Rebic-Ibrahimovic. Genoa-SPAL - scontro salvezza : c'è Pinamonti Probabili formazioni 32 giornata- Archiviata la 31^ giornata, la Serie A si prepara a riaprire immediatamente i battenti con il 32° turno. Aprirà le danze la sfida tra Lazio-Sassuolo, poi…

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, ha parlato nel pre partita del match contro la Spal ai microfoni di Dazn. «Il rischio è pensare che sia una partita scontata. La Spal vorrà chiudere il campiona ...

Genoa-Spal, sfida al Ferraris | I tweet | La diretta del match

Genova - Un'occasione da non perdere per il Genoa di Davide Nicola, che a Marassi ospita una Spal apparentemente rassegnata alla retrocessione. Gli estensi si sono arenati sullo sfortunato pareggio in ...

