Salviamo l’orsa condannata all’abbattimento in Trentino: salveremo anche noi stessi (Di venerdì 10 luglio 2020) Salviamo Mamma Orsa! Cresce il movimento in difesa dell’Orsa condannata all’abbattimento in Trentino Una mamma con tre cuccioli riposa nel folto di una macchia. Il suo terrore latente è che possa arrivare da un momento all’altro un maschio adulto solitario, uno di quelli che – brutalità delle leggi di Darwin – sono pronti a sbranare i cuccioli altrui affinché alle madri torni l’estro e possano così accoppiarsi immediatamente con loro, per imporre il proprio DNA. Non è un comportamento insolito. Accade anche fra i leoni, ad esempio, perché l’evoluzione stessa delle specie poggia su questi implacabili meccanismi. Ma, mentre l’Orsa riposa con la sua famigliola, che quotidianamente sfama, istruisce, protegge, sottovento si ... Leggi su tpi

GassmanGassmann : Salviamo l'orsa JJ4 !!!?????? - repubblica : Salviamo l'orsa JJ4 e fermiamo il leghista Fugatti che vuole abbatterla - repubblica : Salviamo l'orsa JJ4 e fermiamo il leghista Fugatti che vuole abbatterla [di ANGELO BONELLI] [aggiornamento delle 11… - miagmarsuren : RT @marco_gervasoni: Salviamo l’orsa dalle grinfie burocratico securitarie del presidente leghista del Trentino , un altro nordista emulo d… - teocorbe : RT @marco_gervasoni: Salviamo l’orsa dalle grinfie burocratico securitarie del presidente leghista del Trentino , un altro nordista emulo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salviamo l’orsa Alex Polidori: «Sono stato Nemo e Koda, ora canto per l’ambiente malato. Ma che possiamo salvare» Corriere della Sera