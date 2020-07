Coronavirus, a Hong Kong nuova ondata di contagi: scuole chiuse e bar a capienza ridotta (Di venerdì 10 luglio 2020) scuole chiuse, palazzi evacuati e capienza ridotta in pub e ristoranti: a Hong Kong torna la paura per una possibile terza ondata di contagi, dopo la scoperta di diversi focolai locali di Coronavirus, per un totale di 1365 casi. Le nuove infezioni sono legate a case di riposo, al servizio dei taxi e al settore del catering. Il governo ha deciso di anticipare a lunedì prossimo la pausa estiva degli studenti. Lo ha reso noto oggi il ministro dell’Istruzione, Kevin Yeung: “Nessuno è stato infettato a scuola, ma a causa dell’aumento dei casi confermati a livello locale il dipartimento dell’Istruzione ha deciso che la chiusura estiva inizi dal prossimo lunedì. Speriamo di rispondere così ... Leggi su ilfattoquotidiano

