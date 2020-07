Bologna, Di Vaio e Fini eroi per un giorno: salvano la vita ad una signora cardiopatica (Di venerdì 10 luglio 2020) Una vera e propria giornata da eroi per Marco Di Vaio e Tommaso Fini. Il capo scouting e il team manager del Bologna hanno salvato la vita ad una signora di 64 anni nei pressi di Pinzolo. Pronti per un sopralluogo nella sede del ritiro dei felsinei, i due si sono accorti, passando per le vie del paese, di una signora accasciata al suolo vicino alla sua bicicletta. Foto Getty / Gabriele MaltintiInizialmente si pensava ad un colpo di calore, ma l’intervento di Fini è stato provvidenziale: posta la signora in posizione di sicurezza, girata da un lato per evitare complicazioni respiratorie, il team manager del Bologna ha chiamato il marito della donna scoprendo che la ... Leggi su sportfair

Bologna - Di Vaio eroe insieme al team manager Fini : salvano la vita ad una donna Marco Di Vaio e Tommaso Fini eroi per un giorno: i due salvano la vita ad una donna facendole un massaggio cardiaco Marco Di Vaio e Tommaso Fini , team manager del Bologna , eroi per un giorno. I due hanno soccorso una donna di 64 anni che si era ...

Marco Di e Tommaso eroi per un giorno: i due la ad una facendole un massaggio cardiaco Marco Di e Tommaso , del , eroi per un giorno. I due hanno soccorso una di 64 anni che si era ... Bologna - Di Vaio e Fini salvano la vita a una donna Bologna - Quella di ieri è stata una giornata da ricordare per Marco Di Vaio e Tommaso Fini : il capo scouting, nonchè ex attaccante, del Bologna e il team manager felsineo, mentre stavano andando a ...

- Quella di ieri è stata una giornata da ricordare per Marco Di e Tommaso : il capo scouting, nonchè ex attaccante, del e il team manager felsineo, mentre stavano andando a ... Bologna - Di Vaio ed il team manager salvano la vita ad una donna Eroi per un giorno. Marco Di Vaio e il team manager del Bologna Tommaso Fini hanno salvato la vita a una signora sessantaquattrenne cardiopatica. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’episodio si è verificato nella ...

DiMarzio : #Bologna, Di Vaio e Fini salvano la vita a una donna. Il team manager ci racconta l'episodio e il suo intervento p… - Gazzetta_it : #Bologna, Di Vaio e Fini hanno salvato la vita a una donna - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Bologna, Di Vaio e Fini salvano la vita a una donna. Il team manager ci racconta l'episodio e il suo intervento provvidenzi… - Alberto_Today : Bologna, Di Vaio e il team manager Fini salvano la vita a una donna con un massaggio cardiaco… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: BOLOGNA - Di Vaio e il Team Manager del Bologna salvano una donna -