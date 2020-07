Traffico Roma del 09-07-2020 ore 10:00 (Di giovedì 9 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione coda per incidente sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra via Tuscolana & via Pontina sulla via Ardeatina si rallenta per lavori dal raccordo a via dei Casali delle cornacchiole sul Centro proseguendo rallentamenti per incidenti alla ditta di via Millevoi per un altro incidente rallentamenti anche in zona Piazza Ragusa in via Enna altezza di via Pescara code a tratti surreale percorso Urbano della A24 da via Filippo fiore la tangenziale verso San Giovanni è proprio in tangenziale si rallenta tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico pratica della via Flaminia con rallentamenti dal raccordo a via dei tuoi punti verso Corso di Francia rallentamenti ci troviamo anche sulla via Pontina tra via Montedoro e via di Trigoria verso l’Eur per i dettagli di questa e di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Alessandra “Trinity” Bersiani de La Grazia Obliqua si racconta

La Grazia Obliqua, che ha ricevuto ottimi consensi con il più recente cd Canzoni per Tramonti e Albe – Al Crepuscolo dell’Occidente, si esibirà live il prossimo 11 luglio al Traffic Rock Garden di ...

Camorra a Roma, nuovo colpo al clan di Michele Senese: “Comanda tutto lui”. Arrestato anche il fratello della senatrice Cirinnà

Una facciata legale dietro alla quale si nascondevano tutte le attività classiche delle associazioni mafiose. La squadra mobile e il nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza, coordinati dall ...

