Cotral | prossimo un bando per assumere 100 nuovi autisti

Roma – "Anni fa abbiamo fatto un contratto diproduttività' che ha aumentato il tempo di guida e quindi rende minore il numero di autisti di cui abbiamo bisogno. Ma sotto numero non possiamo mai scendere. Per questo, in ragione dei pensionamenti, abbiamo fatto un nuovo bando in via telematica chesi chiudera' il 16 luglio per i primi 100. Ma lasceremo la graduatoria aperta per capire se ci servira' qualcosa in piu'". NECESSARIO RITORNO VERIFICATORI A BORDO BUS Nella fase post covid "non abbiamo avuto problemi ad adottare qualche normativa un po' piu' restrittiva. Quella che ci ha creato più' problemi, e spero che la Regione Lazio possa risolvere, e' sul blocco dei verificatori a bordo dei mezzi. Visto che abbiamo fatto tanto sforzo per recuperare l'evasione tariffaria, ...

“Il prossimo venerdì 10 luglio, l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine ...

