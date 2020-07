Call of Duty: Modern Warfare e Warzone nel mirino dei cheater e parte una nuova gigantesca ondata di ban (Di giovedì 9 luglio 2020) I cheater di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone sono di nuovo sotto i riflettori dopo una nuova ondata di ban di Infinity Ward.Mentre lo sviluppatore non ha ancora commentato i ban di questa settimana, è chiaro che il "banhammer" è tornato di nuovo dopo un piccolo aggiornamento di 200 MB, con forum, social media e subreddit pieni di lamentele da parte dei giocatori interessati.Call of Duty: Modern Warfare e in particolare Warzone hanno avuto problemi di cheater sin dal lancio, con alcuni giocatori console costretti a disabilitare il crossplay nel tentativo di evitare gli hacker PC.Leggi altro... Leggi su eurogamer

