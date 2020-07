Belen Rodriguez, il tradimento con la Marcuzzi scoperto mentre giocava con il figlio con l’ipad di Stefano (Di giovedì 9 luglio 2020) Prima la soffiata poi le smentite e ora nuove rivelazioni che vanno sempre nella stessa direzione: Belen ha scoperto che Stefano De Martino ha una relazione con Alessia Marcuzzi mentre giocava con il figlio Santiago con ipad di Stefano. Questa ultima rivelazione è stata fatta dal settimanale Oggi dopo che una persona molto vicina alla famiglia della coppia ha deciso di raccontare tutto. La bomba lanciata da Dagospia I primi a lanciare la bomba della relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono stati quelli di Dagospia che hanno rivelato che la conduttrice Mediaset più grande di De Martino che è stata la causa della rottura tra Stefano e Belen ... Leggi su baritalianews

Belen Rodriguez non ci sta e su Instagram ha deciso di replicare al presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ecco le sue parole che smentiscono la versione pubblicata sul settimanale ...Sulla barca, col suo bellissimo fisico e alcuni amici: lo scatto che, su Instagram, immortala Belen Rodriguez è esplosivo, come il suo lato B. È tornata Belen Rodriguez, in grande stile. La showgirl ...