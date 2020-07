Stefano De Martino, Belen Rodriguez fregata anche in televisione: la clamorosa esclusione dal noto programma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Belen Rodriguez tagliata fuori dalla conduzione in Rai Dopo l’addio dal punto di vista sentimentale, ora arriva anche quello professionale. Ebbene sì, il pubblico non vedrà più insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez alla conduzione di coppia come era avvenuto lo scorso anno. Nell’estate del 2019, complice il loro inaspettato e clamoroso ritorno di fiamma, la Rai aveva affidato ai due una doppia conduzione. In primis La notte della Taranta e successivamente la finale del Festival di Castrocaro. E proprio quest’ultimo verso la fine di agosto tornerà sul piccolo schermo in prima serata me verrà condotto solo dal ballerino napoletano. A quanto pare la soubrette argentina è stata tagliata fuori. Quindi i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare solo sul conduttore di Made in Sud, mentre la madre di Santiago molto ... Leggi su kontrokultura

SkyTG24 : Stefano De Martino da Belen a Mariana Rodriguez? Scopri chi è la modella venezuelana. FOTO - trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - Noninfluente : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - Notiziedi_it : Stefano De Martino beccato con una Rodriguez, ma non è Belen. Le foto inedite - bellicapelli15 : Castrocaro 2020: la finale condotta da Stefano De Martino e in onda su Rai 2 -