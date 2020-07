Meloni a Travaglio: «È normale che sul Fatto Quotidiano si inviti ad appendermi a testa in giù come a Piazzale Loreto?» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giorgia Meloni se la prende con un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, sottolinea che in una sezione del Quotidiano si inviti a sparare contro i militanti del suo partito e, magari, ad appendere a testa in giù lei stessa, come era stato Fatto con Benito Mussolini a Piazzale Loreto 75 anni fa. LEGGI ANCHE > Matteo dice no, Giorgia dice streaming Giorgia Meloni e l’appello a Marco Travaglio dopo l’articolo su FdI del Fatto Quotidiano L’articolo di riferimento è quello scritto da Alessandro Robecchi che, in un video, Giorgia Meloni riprende nelle ... Leggi su giornalettismo

Ponte di Genova restituito ad Autostrade dal Pd, l’ira dei Cinque Stelle. Meloni: De profundis del M5S

La ministra dei Trasporti, la piddina Paola De Micheli, restituisce il nuovo Ponte genovese sul Polcevera, che ha sostituito il Ponte Morandi, ad Autostrade per l’Italia e alla famiglia Benetton per ...

