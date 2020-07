Studenti universitari supplenti alla materna e alle elementari? (Di martedì 7 luglio 2020) Scuola, Studenti universitari supplenti alle materne e alle elementari? L’ipotesi al vaglio del Ministero dell’Istruzione. Studenti universitari insegnanti alle materne e alle elementari. Sarebbe questa, stando a quanto emerso nelle ultime ore, l’ipotesi al vaglio del Ministero dell’Istruzione, chiamato a risolvere il problema dei pochi supplenti a disposizione in vista del prossimo anno scolastico. Carenza di personale Il grande problema per la scuola post-Coronavirus è rappresentato dal fatto che dal prossimo anno scolastico serviranno più insegnanti e più assistenti scolastici, bidelli. Personale che al momento il Ministero fatica a reperire. Studenti universitari come supplenti alla materna e alla elementari Per far fronte al poco personale a disposizione, il Ministero, come riferito dal Corriere della Sera, starebbe ... Leggi su newsmondo

