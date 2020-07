Hong Kong, lo scontro digitale: social contro legge sulla sicurezza (Di martedì 7 luglio 2020) Lo scontro in corso a Hong Kong dopo che Pechino ha imposto la sua nuova legge sulla sicurezza ha un coté digitale che vede protagonisti i principali social network. E, giocoforza, dal momento che molti di esso sono "Made in USA", questo scontro s'innesca sul più ampio conflitto tra Stati uniti e Cina. In questi giorni i giganti del settore dei social si sono dovuti schierare: Facebook, Twitter, Google. Ma al centro del ciclone è finito principalmente l'ultimo arrivato, TikTok, il sito di video in forma breve lanciato dalla cinese ByteDance, che è presto diventato un fenomeno globale soprattutto tra i giovanissimi.Il segretario di Stato Mike Pompeo qualche giorno fa ha chiarito che l'amministrazione Trump sta valutando l'ipotesi di vietare le app cinesi di social media dagli Usa, a partire proprio da TikTok. Un annuncio che ha provocato una rapida reazione ... Leggi su ilfogliettone

