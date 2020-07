Calenda sulla politica odierna: “Una sorta di X Factor: si tifa il proprio beniamino” (Di martedì 7 luglio 2020) “Ci sono tante persone che mi scrivono: lei dice le cose giuste, ma io sono di destra, oppure: lei dice le cose giuste, ma io sono di sinistra. Ma che ti frega se sei di destra o di sinistra se dico le cose giuste? La politica è diventata una sorta di X Factor, dove i cittadini votano il beniamino della propria squadra che in quel momento è l’eroe. E poi se ne disamora subito, dopo 2 anni che vede che non fa le cose lo odia. Questa è la responsabilità dei cittadini”. Sono queste le parole di Carlo Calenda durante il suo intervento alla trasmissione Nautilus su Cusano Tv Italia. “Questa è una politica fatta da persone molto incapaci, estremamente poco coerenti, che ci tengono legati con una specie di tifo calcistico tra destra e sinistra, quando in realtà non vale mai i provvedimenti che fanno, sono solo chiacchiere, ... Leggi su sportface

