Atalanta Sampdoria, i convocati di Raniari: c’è Quagliarella (Di martedì 7 luglio 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Atalanta Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro l’Atalanta. Tre gli assenti: Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. Presente, invece, Fabio Quagliarella. Portieri: Audero, Falcone, Seculin.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramirez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

