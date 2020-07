F1, il secondo posto di Leclerc non illude la Ferrari (Di lunedì 6 luglio 2020) Formula 1, il secondo posto portato a casa da Leclerc – con una grande impresa – non illude la Ferrari. Il secondo posto di Charles Leclerc non illude la Ferrari, che si gode l’ennesima impresa del Predestinato con la consapevolezza che le prime della classe al momento sono lontanissime. F1, il secondo posto di Leclerc in Austria non deve illudere la Ferrari In Austria Leclerc ha fatto quello che doveva. Ha approfittato di tutte le occasioni che gli si sono presentate. Qualcuna se l’è addirittura inventata con sorpassi da cineteca destinati a rimanere nel film della stagione. In fondo lo avevamo anticipato. La Ferrari, poco competitiva al momento, punta sul fattore Leclerc. In Austria si sono aggiunti il fattore SC, il fattore Verstappen e la penalità di cinque secondi comminata ad Hamilton Il talento del Predestinato ha fatto sì ... Leggi su newsmondo

