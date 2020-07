I 70 anni di Panatta: «La veronica potevamo chiamarla Filiberto» (Di domenica 5 luglio 2020) Il Corriere della Sera intervista Adriano Panatta che giovedì festeggerà i suoi primi 70 anni. Dice di aver perso tutti trofei, anche la maglia rossa di Santiago quando l’Italia vinse la Coppa Davis: Medioevo 1976. «Ho perso tutto! Non sono un feticista, l’idea del salotto- museo mi fa orrore. Non l’ho mai detto a nessuno, conservo un’unica cosa: la pallina del match point contro Vilas a Roma, una Pirelli. Se la fece regalare mio padre Ascenzio, custode del Tc Parioli. Quando è mancato, riordinando casa, l’ho trovata. Poi è sparita di nuovo, misteriosamente. L’ha ripescata di recente mia figlia Rubina in un cassetto. È sbiadita, dura come un sasso. E con il tempo si è rimpicciolita, come i vecchi». Non vuole parlare delle sue vittorie, neanche delle sconfitte. Vuole sfatare lo storytelling che lo ... Leggi su ilnapolista

