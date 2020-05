‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata dell’8 05 20

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Se un paio d’anni fa mi avessero detto che un giorno sarebbe toccato a Sossio Aruta regalarci delle emozioni, sfoggiare dei sentimenti veri e dare vita all’unico momento credibile di un’interadi Uomini e Donne non ci avrei creduto mai. Ma proprio MAI, eh. E invece guardatelo, il nostro ometto, quant’è cresciuto. Dagli scazzi con Ciccio Graziani a Campioni – Il sogno alla gara a chi faceva pipì più lontano con Riccardo Guarnieri, passando dal bell’amico Sozzo (cit.) di Temptation Island al Lido Mappatella (cit.) del Grande Fratello Vip. E oggi era lì, in ginocchio davanti alla sua Ursula Bennardo, a chiedere che la mamma della piccola Bianca diventasse sua moglie. Rimarrà sempre quel cavernicolo che risponde alle critiche sui social insultando anche il parentame di sesto grado di chi non lo apprezza e ...