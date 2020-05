Tokyo Game Show 2020 cancellato a causa del Coronavirus ma l'evento si terrà in formato digitale (Di venerdì 8 maggio 2020) La Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) ha annunciato la cancellazione del Tokyo Game Show 2020 a causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19) in corso. L'evento era in programma dal 24 al 27 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.Tuttavia, al posto dell'evento fisico, CESA prevede di tenere il Tokyo Game Show 2020 in formato digitale. Leggi altro... Leggi su eurogamer World Games 2021 di Birmingham rinviati di un anno per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi di Tokyo

