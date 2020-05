Spostamenti tra regioni a fine maggio: ecco chi si potrà spostare (Di venerdì 8 maggio 2020) Spostamenti tra regioni a fine maggio: ecco chi si potrà spostare Gli Spostamenti tra regioni potrebbero tornare verso la fine del mese di maggio. C’è anche chi pensa in anticipo, proponendo un nuovo allentamento delle restrizioni già a partire dal 18 maggio, ma solo in quelle regioni virtuose dove ormai il tasso dei contagi è allo zero o quasi. Altrimenti un’altra data da segnare sul calendario è quella del 25 maggio, che al più tardi potrebbe diventare 1° giugno. Gli Spostamenti interregionali potrebbero riprendere (e non per forza con cause da motivare) solo dalla Toscana in giù, almeno in un primo momento. Intanto, in quelle regioni che a oggi ancora non lo consentono, sempre a partire dal 25 (si parla anche del 18, ma la data più plausibile resta la prima), si potrà andare nelle seconde case.Segui ... Leggi su termometropolitico Quando si potranno vedere gli amici : spostamenti al via dal 18 maggio?

Spostamenti tra Regioni - via libera dal 25 maggio : le decisioni del governo

