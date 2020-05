Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Un giorno vorrei scendere sotto i 58″ Non abbandono i 200

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) In una recente intervista ad OA Sport, il ct della Nazionale Cesare Butini ha individuato il segreto principale dell’attuale successo delazzurro nel continuo ricambio generazionale di altissima qualità che si sta verificando negli ultimi cinque anni nella squadra. Simbolo assoluto di questo processo, sia per l’ideale passaggio di testimone avvenuto nella rana con l’attuale capitano del gruppo Fabio Scozzoli sia per i risultati che lo hanno definitivamente consacrato a star del panorama natatorio globale, Nicolòsi candida a diventare il punto di riferimento dell’intero movimento negli anni a venire. L’atleta tesserato con ilClub Brebbia/Fiamme Oro si è concesso ai nostri microfoni per discutere del suo rientro in vasca, dei prossimi obiettivi e di tante altre curiosità. Rientrato con il clamoroso ...