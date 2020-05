SIMEST, boom di finanziamenti alle Pmi anche ad aprile (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nel mese di aprile il lockdown imposto dall’emergenza Covid-19 non ha fermato l’attività di SIMEST in favore della crescita delle Pmi italiane. La società che con Sace assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane fa sapere di aver “continuato a lavorare a pieni ritmi contrattualizzando ben 52 operazioni di Finanziamento agevolato (Fondo 394/81, gestito per conto del Maeci) per circa 17 milioni di euro”. Risorse che – si legge in una nota – permetteranno a 43 imprese italiane di internazionalizzarsi e rafforzare la propria capacità di export, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Contemporaneamente, SIMEST ha deliberato 121 nuovi interventi a favore di altre 96 imprese per ulteriori 37 milioni di euro. Per quanto riguarda la distribuzione ... Leggi su quifinanza Simest - anche ad aprile boom di finanziamenti alle Pmi per l’export : 17 mln a 43 imprese (4 campane) (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nel mese diil lockdown imposto dall’emergenza Covid-19 non ha fermato l’attività diin favore della crescita delle Pmi italiane. La società che con Sace assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane fa sapere di aver “continuato a lavorare a pieni ritmi contrattualizzando ben 52 operazioni di Finanziamento agevolato (Fondo 394/81, gestito per conto del Maeci) per circa 17 milioni di euro”. Risorse che – si legge in una nota – permetteranno a 43 imprese italiane di internazionalizzarsi e rafforzare la propria capacità di export, promuovendo il Made in Italy nel mondo. Contemporaneamente,ha deliberato 121 nuovi interventi a favore di altre 96 imprese per ulteriori 37 milioni di euro. Per quanto riguarda la distribuzione ...

(Teleborsa) - Nel mese di aprile il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19 non ha fermato l'attività di Simest in favore della crescita delle Pmi italiane. La società che con Sace assicura il sosteg ...

