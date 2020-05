Infermiera violentata a Napoli in un parcheggio, il racconto straziante (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare””. Un’Infermiera del reparto di Psichiatria, dove si occupano dei “reduci” del Covid, ha raccontato il suo dramma in un’intervista a ‘La Repubblica’. Lei è di Avellino, ha 48 anni, ed è stata vittima di una violenza sessuale avvenuta in pieno giorno, al Corso Arnaldo Lucci, nel parcheggio della Metropark nel centro di Napoli. Lo stupratore è poi stato arrestato dalla polizia ma la donna non riesce a dimenticare quei terribili momenti. “Sono Infermiera in una struttura pubblica – racconta al quotidiano -. Lavoro in un reparto di Psichiatria dove ci stiamo occupando dei “reduci” del Covid. Escono traumatizzati dalla malattia e noi li seguiamo con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– “Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare””. Un’del reparto di Psichiatria, dove si occupano dei “reduci” del Covid, ha raccontato il suo dramma in un’intervista a ‘La Repubblica’. Lei è di Avellino, ha 48 anni, ed è stata vittima di una violenza sessuale avvenuta in pieno giorno, al Corso Arnaldo Lucci, neldella Metropark nel centro di. Lo stupratore è poi stato arrestato dalla polizia ma la donna non riesce a dimenticare quei terribili momenti. “Sonoin una struttura pubblica – racconta al quotidiano -. Lavoro in un reparto di Psichiatria dove ci stiamo occupando dei “reduci” del Covid. Escono traumatizzati dalla malattia e noi li seguiamo con ...

«Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare”. Non era un uomo, era una bestia quello che per quarantacinque minuti mi è stato addosso. Era il doppio di m ...

