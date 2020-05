Uomini e Donne, Alessandro Graziani è Alchimista? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ormai sembrano esserci pochi dubbi, il cavaliere mascherato apparso a Uomini e Donne con il nome di Alchimista dovrebbe proprio essere Alessandro Graziani. Di chi stiamo parlando? Del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate, dama del parterre femminile del programma che proprio qualche giorno fa ha ricevuto una proposta di corteggiamento da questo misterioso uomo mascherato.I principali indiziati, ossia i volti dietro la maschera, sono due, ma soltanto uno sembrerebbe il più credibile tra tutti. I fan infatti sostengono che Alchimista sia proprio Alessandro Graziani, ex tentatore all'interno del programma Temptation Island e, ovviamente, anche corteggiatore della stessa Giovanna. Da qui, in effetti, si spiegherebbe perché la voce di Alchimista venga camuffata visto che, per chi ancora non lo sapesse, in trasmissione viene sempre alterata diventando prettamente ... Leggi su blogo Chiara Vannucci - ex fidanzata Nicola Vivarelli Sirius/ "Obiettivo? Uomini e donne!"

Uomini e Donne : Sirius sta usando Gemma Galgani ? Parla l’agente

Uomini e Donne - in onda oggi su Canale 5 : Gemma Galgani e Sirius al centro delle polemiche - Roberta Di Padua furiosa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ormai sembrano esserci pochi dubbi, il cavaliere mascherato apparso acon il nome didovrebbe proprio essere. Di chi stiamo parlando? Del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate, dama del parterre femminile del programma che proprio qualche giorno fa ha ricevuto una proposta di corteggiamento da questo misterioso uomo mascherato.I principali indiziati, ossia i volti dietro la maschera, sono due, ma soltanto uno sembrerebbe il più credibile tra tutti. I fan infatti sostengono chesia proprio, ex tentatore all'interno del programma Temptation Island e, ovviamente, anche corteggiatore della stessa Giovanna. Da qui, in effetti, si spiegherebbe perché la voce divenga camuffata visto che, per chi ancora non lo sapesse, in trasmissione viene sempre alterata diventando prettamente ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - ferrufer : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: Preghiamo per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia risc… - SuvoSar72235346 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano… -