Meteo Roma | previsioni per giovedì 7 maggio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020)per giovedì 7Sole prevalente sulla Capitale sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.Lazio:per giovedì 7Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione, locali addensamenti sui settori meridionali; in serata il tempo sarà asciutto con cieli generalmente sereni.Italia:per giovedì 7Al Nord: Al mattino nubi basse compatte al Nord Ovest, ampie schiarite altrove con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con addensamenti solo sul Piemonte. In serata bel tempo prevalente ovunque con innocue nubi in transito sulle Alpi ...