Coronavirus: i 7 passi per vivere consapevolmente la “Fase 2” dell’emergenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) “In questo momento storico, estremamente complesso, da un punto di vista sia sanitario che psicologico, tutti noi siamo impegnati ad affrontare una fase di ristrutturazione dei rapporti sociali, lavorativi e personali. La salute assume un ruolo chiave e mai come oggi è il risultato di un’azione collettiva.È, quindi, fondamentale acquisire la consapevolezza che i propri comportamenti possono avere conseguenze dirette e indirette sul benessere di ognuno di noi“: lo riporta un approfondimento del Ministero della Salute, che elenca 7 passi per essere consapevol-mente “in salute”. Ecco, in dettaglio, i consigli: Agisci con responsabilità – Le raccomandazioni, come il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine, sono utili per tutelarci da un rischio di ripresa dell’epidemia e per non rendere vani gli sforzi ... Leggi su meteoweb.eu Sesso sì - ma senza... Passione e coronavirus - il clamoroso consiglio dell'esperta per evitare il contagio

Coronavirus : passi in avanti per il vaccino italiano. Ma è ancora presto per gli entusiasmi

Coronavirus - Dalai Lama “Membri di unica famiglia”/ “Raggiungiamoci con compassione” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “In questo momento storico, estremamente complesso, da un punto di vista sia sanitario che psicologico, tutti noi siamo impegnati ad affrontare una fase di ristrutturazione dei rapporti sociali, lavorativi e personali. La salute assume un ruolo chiave e mai come oggi è il risultato di un’azione collettiva.È, quindi, fondamentale acquisire la consapevolezza che i propri comportamenti possono avere conseguenze dirette e indirette sul benessere di ognuno di noi“: lo riporta un approfondimento del Ministero della Salute, che elenca 7per essere consapevol-mente “in salute”. Ecco, in dettaglio, i consigli: Agisci con responsabilità – Le raccomandazioni, come il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine, sono utili per tutelarci da un rischio di ripresa dell’epidemia e per non rendere vani gli sforzi ...

notizieoggi24 : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui prossimi passi per quanto rig… - ParisiSonia : RT @marcofalconect: Fermata #Fontanarossa, lavori in corso per portare presto i treni al @CTAairport ???? Malgrado #covid19, col #GovernoMusu… - DarioConti1984 : Coronavirus: passi in avanti per il vaccino italiano. Ma è ancora presto per gli entusiasmi - gioroman_romano : RT @marcofalconect: Fermata #Fontanarossa, lavori in corso per portare presto i treni al @CTAairport ???? Malgrado #covid19, col #GovernoMusu… - GabrieleZahami : RT @marcofalconect: Fermata #Fontanarossa, lavori in corso per portare presto i treni al @CTAairport ???? Malgrado #covid19, col #GovernoMusu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus passi Coronavirus: passi in avanti per il vaccino italiano. Ma è ancora presto per gli entusiasmi Wired Italia COVID-19: la testimonianza di Margherita, dottoressa e mamma di una bambina con fibrosi cistica

Margherita Lambertini, 52 anni, è un medico del pronto soccorso, ed è impegnata nella lotta al Coronavirus. Il suo volto, una maschera di resiliente stanchezza, ritratto con i segni profondi lasciati ...

Nasce a Palermo Feipe, la federazione dei pubblici esercizi e dello spettacolo

Un altro passo avanti per Assoimpresa. Nasce infatti Feipe, la federazione Italiana dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il cui presidente – eletto nel corso di un’assemblea che si è tenuta in vi ...

Margherita Lambertini, 52 anni, è un medico del pronto soccorso, ed è impegnata nella lotta al Coronavirus. Il suo volto, una maschera di resiliente stanchezza, ritratto con i segni profondi lasciati ...Un altro passo avanti per Assoimpresa. Nasce infatti Feipe, la federazione Italiana dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il cui presidente – eletto nel corso di un’assemblea che si è tenuta in vi ...