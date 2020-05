Coronavirus, nel portabagagli per eludere i controlli: beccata (e multata) dai carabinieri (Di martedì 5 maggio 2020) Era molto agitata, troppo per i carabinieri che, sospettosi, gli hanno chiesto di aprire il portabagagli. E qui la ‘sorpresa’: al suo interno c’era una ragazza. È successo a Genova. La pattuglia era impegnata nei controlli per il contenimento del contagio da Coronavirus, quando ha fermato l’automobile sulla quale si trovava una ragazza. I carabinieri hanno fatto il controllo: patente di guida e libretto di circolazione dell’autovettura, oltre all’autodichiarazione che giustifica il motivo dello spostamento. La giovane si è mostrata molto agitata e per questo motivo i militari le hanno chiesto di aprire il portabagagli trovando la ragazza. Si trattava di un’amica che voleva andare a trovare il fidanzato.



