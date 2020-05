Autocertificazione per fidanzati e congiunti, Palazzo Chigi conferma la privacy: non importa il nome (Di domenica 3 maggio 2020) Domani inizierà la fase due del lockdown dovuta alla pandemia da CoronaVirus e come svelato da Palazzo Chigi potremmo uscire di casa (oltre che per lavoro e per comprovata necessità) anche per incontrare – senza creare assembramenti – parentame vario e affetti, più precisamente ‘congiunti e affetti stabili’. Chi sono questi ultimi già lo sappiamo: parenti fino al sesto grado (ovvero mariti e mogli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini e figli dei cugini) e gli affetti stabili (ovvero relazioni amorose, sia etero che gay). Purtroppo sono esclusi gli amici, che potremmo rivedere – se tutto va bene – dal prossimo 1^ giugno quando teoricamente dovremmo entrare nella terza fase del lockdown. L’Autocertificazione per incontrare queste persone sarà obbligatoria e andrà specificata nella voce ‘incontri ... Leggi su bitchyf Fase 2 - ecco la nuova autocertificazione per incontrare i congiunti

