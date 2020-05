Clizia Incorvaia | ‘Con Paolo Ciavarro a Temptation Island? Una follia pura’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di sabato 2 maggio 2020)una storia nata nella casa del Grande Fratello Vip e ora messa in stand-by a causa dell’emergenza Covid19, bloccati ognuno nella propria regione: lei in Sicilia, lui nel Lazio a Roma con mamma Eleonora Giorgi. Grande Fratello Vip 2020,: ‘Ho vinto perché il mio cuore ha ripreso a battere’ In attesa del giorno in cui potranno rincontrarsi però la loro storia continua virtualmente e sembra che le cose vadano bene tra messaggi e lunghe telefonate, comeracconta al settimanale Nuovo. E proprio nell’intervista ci tiene a sconfessare un rumors circolato in questi giorno: la partecipazione della coppia alla nuova edizione diVip. Ma l’influencer, ex moglie di Francesco Sarcina è categorica: “Assolutamente no. Questa è una...