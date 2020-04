Antonucci | «La Roma è un sogno Tornerò in giallorosso»

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’esterno della, in prestito al Vitoria Setubal, parla del suo passato e del suo futuro inMirkoha parlato di passato e futuro alla: «È un, la squadra per cui ho sempre fatto il tifo e l’esordio contro la Sampdoria è il momento più bello della mia carriera finora. L’anno prossimo tornerò ine poi vedremo cosa accadrà». «Fonseca è un grande allenatore, mi piace il suo gioco e quando sono stato allami ha fatto sentire sempre parte del gruppo. Dzeko è il giocatore più forte con cui abbia mai giocato, mentre Kolarov è uno tosto, insegna l’importanza del lavoro. È un esempio per noi giovani», ha concluso l’esterno durante una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com

