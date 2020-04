Atalanta | senti Gosens | “Vogliamo tornare a giocare e restituire ai tifosi tutto

(Di martedì 28 aprile 2020) La ripresa del campionato di Serie A continua ad essere il tema centrale nelle interviste dei calciatori. Anche Robin, tedesco dell’, ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “ad agosto? Sarebbe curioso, ma per me non cambierebbe nulla. Vorremmo poterla Champions League, non vorrei che la nostra avventura finisse così. Vogliamoail’affetto che ci hanno dato. Spero che dopo il virus si possa apprezzare la vita in un altro modo ed essere felici anche con le piccole cose”. Lazio, Acerbi in coro: “sbalorditi dalle decisioni, perché noi non possiamo allenarci?” Coronavirus, la Ligue 1 verso la sospensione definitiva: si riparte ad agosto con la nuova stagioneL'articolo: “Vogliamoai...

CalcioWeb : ???? #Atalanta, senti #Gosens: 'Vogliamo tornare a giocare, anche ad agosto. Restituiamo ai tifosi l'affetto che ci h… - sportli26181512 : Atalanta, senti Malinovskyi: 'Adoro la Premier, atmosfera meravigliosa': Ruslan Malinovskyi ha parlato al canale Yo… - Fantacalcio : Atalanta, senti Masiello: 'Orgoglio nerazzurro! E su Barrow...' - forever00712 : @matteosalvinimi @MolinariRik Non se po sentì... Atalanta-Valenzia ?? Sono alla frutta ... -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta senti

Calciomercato.com

Dai campi di Sanremo alle panchine in Azerbaigian, passando per Parma, Bergamo, Napoli e la Moldavia: "Ora sono pronto per allenare in Italia". Roberto Bordin è un giramondo del pallone, non solo nel ...MONTEVIDEO (Uruguay) - “Ti dico quello che ho vissuto io. Ci son state mille caz...e, come che prima della partita altri avevano fatto altri risultati per favorire qualcuno e altre cose. Noi siamo and ...