Paolo Bonolis e Mara Venier in difesa dei meridionali demoliscono Feltri (Di domenica 26 aprile 2020) Paolo Bonolis è intervenuto duramente sulle parole del direttore di Libero Vittorio Feltri, durante una sua diretta con la collega Mara Venier e il marito Nicola. foto getty ImagesE’ successo proprio nelle scorse ore, durante una diretta tra il conduttore e Mara Venier in compagnia del marito Nicola Carraro, rispettivamente ognuno da casa propria. A tenere banco sono state anche le parole del direttore di Libero, Vittorio Feltri, che nei giorni scorsi in diretta su Rete Quattro ha ammesso: “I meridionali sono inferiori”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: EMMA MARRONE SI TRASFORMA IN IDRAULICO Paolo Bonolis contro Vittorio Feltri: “Ha detto una str…a” Foto getty imagesPaolo Bonolis si è duramente schierato contro il direttore di Libero nella diretta realizzata con Mara Venier nelle scorse ore su Instagram. Ad aprire ... Leggi su chenews Paolo Bonolis senza limiti - il conduttore incassa un successo dopo l’altro

