GQ in diretta Instagram con Luca Vezil (Di venerdì 24 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), il nostro Fashion Market Editor Michele Viola ha fatto due chiacchiere con l'influencer Luca Vezil e la fidanzata Valentina Ferragni. Ci hanno raccontato la loro quarantena a Milano, i loro viaggi più belli e il rapporto che hanno con il loro lavoro quotidiano. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con ... Leggi su gqitalia GQ in diretta Instagram con Guido Milani

Sossio e Ursula su Instagram - scoppia la lite in diretta : “Stai zitta - fammi parlare” (FOTO)

Matteo Salvini “Non pippo cocaina”/ Video - risposta a hater durante diretta Instagram (Di venerdì 24 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), il nostro Fashion Market Editor Michele Viola ha fatto due chiacchiere con l'influencere la fidanzata Valentina Ferragni. Ci hanno raccontato la loro quarantena a Milano, i loro viaggi più belli e il rapporto che hanno con il loro lavoro quotidiano. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ inconArgentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon ...

matteorenzi : Vi aspetto tra poco, intorno alle 21.45, dove su La 7 sarò ospite di Corrado Formigli a #PiazzaPulita e alle 23 in… - AndreaScanzi : Sono anni che glielo dico, a questo postumo in vita qua, che con me l’unica certezza che poteva avere era perdere.… - Marcozanni86 : Fra poco, alle 11:30, sarò in diretta sulla mia pagina Instagram per parlarvi di quello che non vi raccontano sul C… - FrancescaNevis : RT @DLambruschini: Una nuova diretta oggi pomeriggio sull’account Instagram di @CLetteraria ! Tema speciale, le “RISCRITTURE”... curiosi di… - Andrea_Radic : Questa sera alle 18 nell’ambito del programma “Tommasi Talks” sarò in diretta per una chiacchierata con Fabio Mecca… -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Instagram Materazzi ricorda il pugno a Cirillo in diretta Instagram con Vieri: "A Zac dissi..." Sky Sport Giulia De Lellis e Andrea Damante, le parole sul ritorno: «L’ho perdonato tanto tempo fa, quando...»

Giulia, durante una diretta Instagram, ha spiegato il momento in cui ha perdonato il suo attuale compagno. Leggi anche > Briatore e il flirt, furia social: «Pensate ad altro». La domanda arriva da un ...

5 cose da fare online scelte da Living

L’appuntamento è venerdì 24 aprile alle 17.00 in diretta su Instagram. Sul sito di Triennale tutti gli appuntamenti già trasmessi e il programma di quelli che verranno. Nell’immagine sotto, ...

Giulia, durante una diretta Instagram, ha spiegato il momento in cui ha perdonato il suo attuale compagno. Leggi anche > Briatore e il flirt, furia social: «Pensate ad altro». La domanda arriva da un ...L’appuntamento è venerdì 24 aprile alle 17.00 in diretta su Instagram. Sul sito di Triennale tutti gli appuntamenti già trasmessi e il programma di quelli che verranno. Nell’immagine sotto, ...