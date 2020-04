Meteo | le previsioni di venerdì 24 aprile

(Di giovedì 23 aprile 2020) Venerdì 24persiste il bel tempo al Nord, con un clima sempre più mite. Soleggiato anche al Centro. Al Sud, invece,più instabile con piogge su Calabria e Sicilia, e clima fresco, con temperature sotto i 20°C (LE). Ilal Nord Al Nord, giornata ampiamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima più mite. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Le temperature registreranno valori massimi superiori ai 20-21°C su gran parte della Pianura Padana. A Milano qualche nuvola, mentre a Torino si attende una giornata soleggiata. Ilal Centro Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Soltanto in Sardegna le nubi saranno più presenti, anche con locali precipitazioni ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo giovedì su @radiokisskiss al #PippoPeloShow ancora residuo maltempo a CentroSud… - fordeborah5 : RT @ArpaER: #EmiliaRomagna le previsioni #meteo - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per venerdì, 24 aprile - - user9870 : RT @SardegnaG: Magnifico #VIDEO di un workshop artistico del 2019 tra le alture del Supramonte e l'area archeologica di #Tiscali pubblicato… - Ecatetriformis : RT @SardegnaG: Magnifico #VIDEO di un workshop artistico del 2019 tra le alture del Supramonte e l'area archeologica di #Tiscali pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

Non bisogna commettere errori: abbiamo ancora molta strada da fare. Questo virus sarà con noi per molto tempo». Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing ...In generale, se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa perché sbagliare è umano. “Se ti riferisci al “Dama”, io l’ho ...