(Di giovedì 23 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – «Oggi per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il numero dei guariti e' superiore al numero dei nuovi contagiati. E' una buona notizia, importante, che ci dice che le misure adottate stanno funzionando e che il sacrificio fatto da tanti italiani ci sta portando sulla strada giusta. Ora bisogna insistere ancora, con grande gradualita', con grande attenzione e con il massimo della prudenza». Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Roberto, commentando gli ultimi dati sull'emergenza.(ITALPRESS). L'articolo“Oracon prudenza” proviene da Italpress.

vaticannews_it : 'Un abbraccio di Speranza', pensieri di #PapaFrancesco ai #malati - scaricabile gratuitamente online #LEVaticana ?… - fanpage : #Covid_19 Due farmaci danno speranza - repubblica : Coronavirus, 100mila medici scrivono a Speranza: 'Individuare prima i contagi e curarli a casa' [aggiornamento dell… - nestquotidiano : Coronavirus, Speranza “Ora avanti con prudenza” - ZerounoTv : Coronavirus, Speranza “Ora avanti con prudenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando gli ultimi dati sull'emergenza coronavirus. (ITALPRESS). sat/com 23-Apr-20 19:45 ...Coronavirus, ombre e sospetti sul laboratorio francese di Wuhan Spoon River per ... Lo sforzo è per ritardarla il più possibile, nella speranza che in autunno siano stati trovati farmaci efficaci per ...