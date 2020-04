Rudi Garcia: «Vogliamo giocare Juve Lione. E senza stop Serie A…» (Di martedì 21 aprile 2020) Il commento di Rudi Garcia sull’incrocio di Champions League con la Juventus e sul percorso dei bianconeri in Serie A Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rudi Garcia si è soffermato sulla Juventus, avversario del suo Olympique Lione negli ottavi di Champions League. Juve – «Se qualcuno ha la possibilità di mantenere i migliori giocatori è un conto. La Juve è una squadra fortissima. Prima di perdere contro di noi, nel girone di Champions aveva fatto un percorso da Juventus. Quando sono venuti a Lione erano primi in campionato. L’Inter e la Lazio stanno facendo benissimo in campionato, ma se non si fosse fermato il campionato, alla fine della stagione avrebbe vinto il campionato. Abbiamo vinto contro una grande squadra europea». CHAMPIONS – «Ora sono al Lione, grande club in Francia e in ... Leggi su calcionews24 Rudi Garcia : «Roma? Avevo un gruppo di lupi - la Juve era più esperta»

Rudi Garcia non è convinto : “Tornare a giocare partite ogni 2-3 giorni? Una follia”

CORONAVIRUS UEFA/ Rudi Garcia : "Il piano per la ripresa non è ragionevole" (Di martedì 21 aprile 2020) Il commento disull’incrocio di Champions League con lantus e sul percorso dei bianconeri inA Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,si è soffermato sullantus, avversario del suo Olympiquenegli ottavi di Champions League.– «Se qualcuno ha la possibilità di mantenere i migliori giocatori è un conto. Laè una squadra fortissima. Prima di perdere contro di noi, nel girone di Champions aveva fatto un percorso dantus. Quando sono venuti aerano primi in campionato. L’Inter e la Lazio stanno facendo benissimo in campionato, ma se non si fosse fermato il campionato, alla fine della stagione avrebbe vinto il campionato. Abbiamo vinto contro una grande squadra europea». CHAMPIONS – «Ora sono al, grande club in Francia e in ...

sportface2016 : #Calcio Rudi #Garcia e le prospettive di ripartenza in #Europa: si parla anche di #Roma e #Juventus - SkySport : Oggi Rudi Garcia ospite a #CasaSkySport Vi aspettiamo alle 19:00 in diretta su Sky Sport 24 Scriveteci le vostre do… - rossi20_rossi : RT @SkySport: Oggi Rudi Garcia a #CasaSkySport Vi aspettiamo alle 19 in diretta su Sky Sport 24 Scriveteci le vostre domande con l'hashtag… - SkySport : Oggi Rudi Garcia a #CasaSkySport Vi aspettiamo alle 19 in diretta su Sky Sport 24 Scriveteci le vostre domande con… - Silviarizzii : RT @sportli26181512: Oggi a #CasaSkySport: coach Valerio Bianchini e Rudi Garcia: Sarà il primo allenatore a vincere tre scudetti con tre c… -