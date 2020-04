Uomini e Donne | incidente per Cecilia Zagarrigo | “Ho la rotula spaccata | non posso andare

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 aprile 2020) La corteggiatrice di Carlo Pietropoli a, ha avuto unin casa. La fanciulla ha registrato diverse Instagram Stories in cui ha raccontato i fan di una drammatica disavventura che la sta costringendo a fare impacchi con l’argilla nell’attesa che le sue condizioni milgiorino. Inoltre, a peggiorare ancor di più la cosa è che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è consigliatoall’ospedale, se non per situazioni davvero estreme. Per tale ragione, la ragazza dovrà affrontare questo problema da casa sua. Vediamo cosa è accaduto e come sta. L’diAnche se la quarantena ci sta mettendo k.o. c’è chi non perde la voglia di intrattenere i propri fan e di fare dell’ironia anche nelle situazioni più drammatiche. Questo ...