Funerale non autorizzato a Baiano, acquisiti i filmati: domani informativa in Procura (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi muovono i carabinieri del comando provinciale di Avellino per accertare reati e violazioni da parte di autorità e cittadini durante la tappa a Baiano del feretro dell’ex sindaco di Saviano Carmine Sommese. Da questa mattina i carabinieri stanno visionando i filmati e svolgendo una serie di interrogatori per ricostruire la dinamica del Funerale non autorizzato. Ieri la salma di Sommese, deceduto per Covid, ha fatto tappa a Baiano, nei pressi di Villa Maria. Qui si sono radunati sindaci e presidente della provincia di Avellino (Domenico Biancardi) per un saluto istituzionale. Al corteo era presente anche il parroco locale. Domani l’informativa sarà consegnata nelle mani del capo della Procura di Avellino Vincenzo D’Onofrio che deciderà se aprire o no un’inchiesta. L'articolo Funerale non ... Leggi su anteprima24 A Baiano (sindaco Pd) funerale non autorizzato con il presidente della provincia. Ma De Luca non prende provvedimenti (FOTO E VIDEO)

